Eyüpspor, Gaziantep'ten Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpspor, Gaziantep'ten Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Eyüpspor, Gaziantep'ten Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Gaziantep'ten kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kiraladı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Gaziantep'ten kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer çalışmaları kapsamında, Gaziantep'ten Çağlar Şahin Akbaba'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık." ifadeleri kullanıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan belediye başkanımız Deniz Köken'e, transferin gerçekleşmesinde bize sağladığı kolaylıklardan dolayı Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal'a teşekkür ediyorum. Çağlar kendisini kanıtlamış iyi bir kaleci kardeşimiz, inşallah bize faydalı olacak. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Çağlar Şahin Akbaba da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başta bu transferin gerçekleşmesine izin verip kolaylık sağladığı için başkanımız Cevdet Akınal ve hocamız Erol Bulut'a çok teşekkür ederim. Bana güvenip 2021-2022 sezonunda bu mukaddes formayı giymeme sebep olan başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'a teşekkür ediyorum. İnşallah benim ve Eyüpspor için hayırlısı ve sonu şampiyonluk olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpspor, Gaziantep'ten Çağlar Şahin Akbaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:30:17. #1.15#

title