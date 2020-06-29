Eyüpspor Futbol Okulu'na kayıtlar başladı Eyüpsultan'ın 100 yıllık çınarı Eyüpspor'un Futbol Okulu'nda kayıtlar devam ediyor.

Eyüpsultan'ın 100 yıllık çınarı Eyüpspor'un Futbol Okulu'nda kayıtlar devam ediyor.

Geleceğin futbol yıldızlarını yetiştiren Eyüpspor Futbol Okulu'nda 6 - 13 yaş arası gençlere uzman futbol ve kaleci antrenörleri tarafından eğitimler veriliyor.

Sistemli ve disiplinli çalışmalarla futbol eğitimlerinin verildiği Eyüpspor Futbol Okulu'nda, çocukların bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak gelişimleri sağlanması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA