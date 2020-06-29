Eyüpspor Futbol Okulu'na kayıtlar başladı
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Eyüpspor Futbol Okulu'na kayıtlar başladı

Eyüpsultan'ın 100 yıllık çınarı Eyüpspor'un Futbol Okulu'nda kayıtlar devam ediyor.

Eyüpspor Futbol Okulu'na kayıtlar başladı
29.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:01

Eyüpsultan'ın 100 yıllık çınarı Eyüpspor'un Futbol Okulu'nda kayıtlar devam ediyor.

Geleceğin futbol yıldızlarını yetiştiren Eyüpspor Futbol Okulu'nda 6 - 13 yaş arası gençlere uzman futbol ve kaleci antrenörleri tarafından eğitimler veriliyor.

Sistemli ve disiplinli çalışmalarla futbol eğitimlerinin verildiği Eyüpspor Futbol Okulu'nda, çocukların bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel olarak gelişimleri sağlanması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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