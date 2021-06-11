Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı

Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettiklerini belirterek, "Teddy Mezague'nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı
Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:31:51. #1.16#

title