Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yle sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fransız futbolcu Teddy Mezague'yi kadrosuna kattı.
Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 102 yıllık Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusunu transfer ettiklerini belirterek, "Teddy Mezague'nin yararlı bir transfer olduğunu düşünüyoruz. Takımımıza hayırlı olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar