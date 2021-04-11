Eyüpspor'da TFF 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor
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Eyüpspor'da TFF 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Eyüpspor'da TFF 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşanıyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'e çıkmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Çok neşeli ve keyifliyiz. Sağ olsun takımım çok büyük bir karakter koydu ortaya. Bu sahaya yansıdı. Zafer Turan hocamıza güvenip takımı teslim ettik ve inanılmaz derecede takıma katkı sağladı. Sağ olsun ikinci başkanımız takımla beraber yattı kalktı ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Türk futboluna katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Özkaya, "Türk futbolunun tekrar ayağa kalkıp dünyada hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Buna ufak bir katkıda bulunabilirsek çok mutlu olacağız. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk futbolunun geleceği." şeklinde konuştu.

Hedeflerini anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"TFF 1. Lig'de ilk seneki hedefimiz lige adapte olmak ve play-off için oynamak. Her zaman söylediğim gibi kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa vadedeki işimizi yaptık, şimdi orta vadeye geçiyoruz. Altyapılarımızı güçlendirip buradaki oyuncularımızı milli takıma gönderir hale geleceğiz. Uzun vade de şampiyon olacağız ve İstanbul'daki bir semt takımının adını dünyada duyuracağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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