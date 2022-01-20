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Eyüpspor Bursaspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu

Eyüpspor Bursaspor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un pazar akşamı saat 19.00'da deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bursaspor'un pazar akşamı saat 19.00'da deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Bursaspor'un Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. 23 Ocak Pazar günü Eyüp Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılığını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, Pazar, Spor, Haber

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