23 Ocak akşamı saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün oynanması planlanan Eyüpspor - Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Ardından Eyüpspor-Bursaspor maçı ne zaman oynanacak? Eyüpspor-Bursaspor ertelendi m, neden ertelendi? Hangi gün, saat kaçta oynanacak? sorularına yanıt arandı. TFF'den konuyla ilgili açıklama geldi. Spor Toto 1. Lig'deki Eyüpspsor-Bursaspor maçı olumsuz hava şartları nedeniyle tekrar ertelendi.

Eyüpspor-Bursaspor maçı ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 23 Ocak akşamı başlayan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ocağa ertelenen Eyüpspor-Bursaspor mücadelesi, yine oynanamadı. Eyüpspor-Bursaspor ertelendi m, neden ertelendi? Hangi gün, saat kaçta oynanacak?

EYÜPSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Dün Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle görüşerek müsabakayı devam ettirmemişti.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

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