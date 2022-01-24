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Eyüpspor Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Eyüpspor Bursaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü, bu akşam oynanacağı duyurulan Eyüpspor maçının elverişsiz hava koşullarının devam etmesi neticesinde ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bu akşam oynanacağı duyurulan Eyüpspor maçının elverişsiz hava koşullarının devam etmesi neticesinde ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında dün oynanan ancak 12. dakikada yoğun kar yağışı sebebiyle bu akşam devam etmesine karar verilen Eyüpspor - Bursaspor maçı bir kez daha ertelendi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ligin 22. haftasında 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Eyüpspor maçımız; elverişsiz saha koşullarının devam etmesi ve sporcu sağlığı göz önüne alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, kar, Spor, Haber

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