Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı
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Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı

Eyüpspor, Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da transfer etti.

Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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