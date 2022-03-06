Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Recep Uçar

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, iki takımın da ligin üstünde bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Çok zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Mücadeleye baktığınızda iki takım da bu ligin çok üstünde bir oyun ortaya koydu. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Dörtte üçü biten ligde 27 haftadır ilk ikide olmayı hep başardılar. Her hafta ortaya koydukları mücadeleyle, taktiksel disiplin ve oyun kaliteleriyle beni ve camiamızı hep mutlu ettiler. Eyüp zor deplasmanları zor maçlardır. Burada 9 haftadır kaybetmeyen, kaliteli oyunculardan kurulu, şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış bir camia var." ifadelerini kullandı.

"Umarım bu hikayenin sonu güzel bir şekilde bitecek"

Ümraniye halkının kendilerini daha çok desteklemesi gerektiğini kaydeden Uçar şunları söyledi:

"Maç tempolu başladı. Eyüpspor biraz daha baskındı. Bulduğumuz golle öne geçtik. Ondan sonra baskı yedik ama çok da pozisyon vermedik. Ön alan baskılarıyla kazandığımız toplarla net pozisyonlar bulduk, onları değerlendirsek farklı olabilirdi. İkinci yarı rakibimizin baskısıyla geçti. Bu bölümde ciddi pozisyonlar verdik ama tüm ekip, takım savunmasında cansiperane bir şekilde yer aldı. Bu akşam kaliteli bir oyun olmasa da üst düzey mücadeleyle 3 puan almayı başardık. Bundan sonra artık son çeyrekteyiz. Ümraniye halkının, bu ilçede yaşayan herkesin bizim yanımızda biraz daha fazla olmasını istiyoruz. Bu çocuklar çok güzel bir hikaye yazıyorlar. Umarım bu hikayenin sonu güzel bir şekilde bitecek."