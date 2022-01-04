SPOR Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: Süper Lig'de oynama hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştık

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Eyüp spor Asbaşkanı Kulaksız: Süper Lig'de oynama hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştık

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

EYÜPSPOR Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Spor Toto 1. Lig'de play off potasında olduklarını belirterek, "Eyüp spor'un bu ligde olması önemli. Süper Lig'de de olması bizim için hayal ama bu hayali gerçekleştirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüp spor'un devre arası ikinci yarı kamp çalışmaları, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde sürüyor. Eyüp spor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ilk yarıyı değerlendirip, ikinci yarı için hedeflerini açıkladı. Kulaksız, sezon başında ilk 10 arasında, mümkün olduğunca da şampiyonluk yarışı içinde olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün itibarıyla baktığımızda hedefimizi tutturmuş durumdayız. Ligde ikinci ile 4, birinci ile aramızda 7 puan var. Play off potasındayız. Oynadığımız maçlara dönüp baktığımızda kırılma anları, lehimize işlemeyen maçlar oldu. Hakem hataları oldu. 12-13 puan fazladan almış ve bugün lider olabilirdik" diye konuştu.

'EYÜPSPOR ŞAMPİYONLUK ADAYI'

Eyüp spor'un bugün itibarıyla şampiyonluk yarışı içerisinde olduğunu aktaran Kulaksız, "Güçlü bir şampiyonluk adayıdır. Bu doğrultuda da transferlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Süper Lig'i hedefleyen, isteyen bir kulüp olduğumuzu yaptığımız transferlerle göstermek istiyoruz" dedi.

Eyü spor'un 102 yıllık köklü bir kulüp olduğunu sözlerine ekleyen Fatih Kulaksız, "İlk defa 1. Lig'de oynama başarısı gösteriyor. İlk defa kadrosunda yabancı oyuncu bulunduruyor. Eyüp spor'un bu ligde olması önemli. Süper Lig'de de olması bizim için hayal ama bu hayali gerçekleştirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bunda da kulüp başkanımızın çok ciddi emek ve katkıları var" şeklinde konuştu.

'EYÜPSPOR MARKASI'

Şu anda hem A takım hem de altyapı için 2 tesis yaptıklarını kaydeden Kulaksız, "Önümüzdeki sezonlarda da bir stat projemiz var. Türk futbolunun marka değerine katkı verecek bir spor kulübü ve bir Eyüpspor markası oluşturmak istiyoruz. İkinci yarı için ilk olarak Strahil Popov ile resmi olarak anlaştık. Galatasaraylı Jesse Sekidika ile prensipte anlaştık. Üç transferimiz daha olacak. İsimlerini gizli tutuyoruz. İmza atmadığımız için isimlerini açıklayamıyoruz. Toplam kadromuzu güçlendirecek 5 transfer yapmak istiyoruz" dedi.