"Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu"na katılan bisikletçiler, Kırşehir'e ulaştı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında, "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Kırşehir'e ulaştı.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında, "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Kırşehir'e ulaştı.

Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyelerince karşılanan 30 kişilik grup adına gazetecilere açıklama yapan Zeki Taş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletlerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yolculuğun 6. gününde olduklarını dile getiren Taş, "Eyüp Sultan'dan başlayan yolculuğumuz yarın Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabrinin ziyaret edilmesiyle son bulacak. Kırşehir'de ise ilk durak olarak Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret edip, türbesinde dua ettik." dedi.

Yolculuğa katılanlardan Yusuf Furkan Karakoç da "Turumuza İstanbul'dan başlayıp Bursa Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Ankara, Kırıkkale ve bugün de Kırşehir'deyiz. Tur kapsamında mola verdiğimiz bölgelerde kanaat önderlerinin türbelerini de ziyaret etmekteyiz." diye konuştu.

Grubun, bugün Kırşehir'de mola vereceği, yarın sabah da Nevşehir'e doğru yola çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner