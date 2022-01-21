Eyüp'te üniversiteli kızı taşla yaralayan şüpheli tutuklandı

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Eyüp'te caddede yürüyen üniversite öğrencisi kızı, kafasına taşla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün sabah okula gitmek üzere yürüyen Aslı U, daha önceden tanımadığı Özcan M'nin saldırısına uğradı.

Cerrahi maske ve şapka takan Özcan M, yerden aldığı taşla Aslı U'nun kafasına vurarak kaçtı.

Yaralanan genç kız, ilk müdahalesinin yapılması sonrasında şüpheliden şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Özcan M, yakalanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Olay yeri yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarında, Özcan M'nin karşısına çıktığı genç kıza elindeki taşla vurup koşarak kaçtığı görülüyor.