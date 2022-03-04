Eyüp'te sabah, Ayasofya'da Cuma namazı kılmak için 650 kilometre yol gittiler

İSTANBUL (İHA) - Aydın Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluşan bir grup Aydın'dan İstanbul'a giderek 650 kilometre uzaklıkta namaz kıldı. Eyüp Sultan Camii'nde sabah, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'de Cuma namazı kılan öğrenciler bol bol dua etti.

86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif için yurdun birçok yerinden vatandaşlar tarihi yarımadaya akın etmeye devam ediyor. İbadete açılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif vatandaşlardan ilgi görüyor. 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'de namaz kılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar vakit namazlarını kılıyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretim gören gönüllü öğrenciler de dün gece saatlerinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif için yola çıktı. 650 kilometre yol giderek İstanbul'a ulaşan öğrenciler sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'de Cuma namazı kılan öğrenciler ailesi ve tüm sevdikleri için dua etti.

Aydın Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Öztürk, "Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularını unutmamaları için bu tür programlar düzenliyoruz. Bugün de İstanbul programımızda müslümanlar için önemi büyük olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'de Cuma Namazı'nı din kardeşlerimiz ile kılma şerefine eriştik. Buraların manevi havaları çok farklı, kelimelerle anlatılmaz. İnşallah dileyen herkese nasip olur" dedi.

Öğrenciler Cuma Namazının ardından İstanbul'un tarihi mekanlarını gezerek programı sonlandırdı. - AYDIN