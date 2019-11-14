Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
Olay yerinden görüntüler Devrilen servis aracının görüntüleri Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
14.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:54
Olay yerinden görüntüler
Devrilen servis aracının görüntüleri
Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı