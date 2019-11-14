Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
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Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

Olay yerinden görüntüler Devrilen servis aracının görüntüleri Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - Eyüp'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

14.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:54
Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Devrilen servis aracının görüntüleri

Sağlık ekiplerinin yaralı öğrencilere müdahalesi İSTANBUL - 'te öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
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