Eyüp'te Kanala Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Eyüp'te kanala düşen yavru köpek Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.



Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek ilçedeki yardıma muhtaç sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok sokak hayvanını ölümden kurtarıyor.



Topçular Mahallesi Edirnekapı Caddesi üzerindeki kanala köpek düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine gelerek yavru köpeğin yerini tespit etti.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri de geldi. Ekiplerin yaptığı kurtarma planı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğünden bir personel emniyet tedbirlerini alarak kanala indi. Kısa sürede kanaldan çıkarılan yavru köpek, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.



Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılan yavru köpek daha sonra serbest bırakıldı.