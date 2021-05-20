Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüp'te 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında alev alev yandı.

Eyüp'te 4 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında alev alev yandı. Yangın çevredeki binalara da sirayet etti. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, drone ile görüntülendi.

Olay saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Cuma mahallesi Sedat Bora sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, yanda bulunan 4 binaya da sıçradı. Alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevlerin yükseldiği o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangının başladığı binada ikamet eden Volkan Zere " Sabah 08.00 de tadilat için geldiler. Ben işe gidiyordum. Öğlen hanım aradı. Çatı yanıyor gel dedi. Kendisi rahatsız, kanser hastası. Hemen onu dışarı çıkardım bende. Yangın da şu an söndürülüyor" dedi.

Yangında can kaybı bulunmazken yangının çıktığı ve sirayet ettiği 4 binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Son dakika haberi: Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Ocakta unutulan yemek mahalleyi birbirine kattı
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüp'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:06:20. #1.13#

title