Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı
Eyüp Sultan Camisinden görüntüler Sultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.
21.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:40
Eyüp Sultan Camisinden görüntüler
Sultan Ahmet Camisinden görüntüler İSTANBUL - Eyüp Sultan ve Sultan Ahmet Camileri koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı.
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Kaynak: AA