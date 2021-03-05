Eyüp Sultan meydan trafiği çözüme kavuşacak
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Eyüp Sultan meydan trafiği çözüme kavuşacak

05.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:01
Eyüp Sultan meydan trafiği çözüme kavuşacak

Eyüpsultan'ın kritik önem taşıyan noktalarında trafiği rahatlatmak adına çalışmalar yapıldığını da ifade eden Başkan Deniz Köken, "Bizim bölgemizde 15 lokasyonda trafiği nasıl rahatlatabilirizle ilgili bir çalışma yaptık ve bunun tamamını İBB'ye verdik.

Eyüpsultan'ın kritik önem taşıyan noktalarında trafiği rahatlatmak adına çalışmalar yapıldığını da ifade eden Başkan Deniz Köken, "Bizim bölgemizde 15 lokasyonda trafiği nasıl rahatlatabilirizle ilgili bir çalışma yaptık ve bunun tamamını İBB'ye verdik. Onlar da kademeli olarak sıraya alacaklar. Özellikle Silahtar Tüneli, Vardar Bulvarı ve Alibeyköy girişleriyle ilgili çalışmalar yapıldı" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medyada canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında vatandaşlarla bir araya geliyor, soruları yanıtlıyor. Bir vatandaşın "Eyüp Sultan Meydanı'nda çok trafik oluyor, bir plan, proje var mı?" sorusunu da yanıtlayan Başkan Deniz Köken, şunları söyledi:

"Planı biz yaptık, İBB'ye gönderdik. Büyükşehir kendi birimleriyle inceledi, bizim planımızı kabul etti ama imalatını onların yapması lazım. Ne zaman sıraya alırlar bilmiyorum. Birisi Eyüpsultan Bulvarı'ndan gelirken topun oradan bir dönme yeri var, onu kaldırıp Eyüpsultan Bulvarı'ndan gelenler Eyüp Stadı tarafına dönenler direk dönecekler, oraya dörtlü ışık konacak. Feshaneye doğru gitmek isteyenler ise sağa dönecekler. O topun karşısından uyduruk bir ceple dönme konusu fena halde tıkıyor orayı, normal gitmek isteyenler de maalesef gidemiyor. Sabah ve akşam saatlerinde dörtlü bir sıra oluşuyor. O yüzden oraya bir ışık sistem konmalı, her şey hazır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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