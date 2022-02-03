Eyüp Sultan'da Regaip Kandili coşkusu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da vatandaşlar, Regaip Kandili'nde Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yatsı namazını kıldıktan sonra vatandaşların kandilini kutladı.

Regaip Kandili'nde İstanbullular yağışlı havaya rağmen Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Vatandaşların yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yatsı namazını eda etmek ve Regaip Kandili için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, cami içinde yer bulamayınca avluda namaz kıldı. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri başında da dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.

"Bu manevi iklimde çocuklar büyüsün, çocuklar faydalansın başka da bir isteğimiz yok"

İsviçre'den geldiğini söyleyen İsmail Altuel, "Ben İsviçre'de yaşıyorum. Özellikle biz dışardan gelenler için çok daha değişik. Biz 3-4 günlüğüne buraya geldik çocuklarla, kandilin denk gelmesi ile birlikte Eyüp Sultan Camii'ne geldik. Burada yatan mübarek insanların hürmetine bu camiye gelmek istedik. Yolda gelirken kızıma da söyledim, burada yatan kişilerin kim olup olmadığını araştırmasını istedim. Yolda gelirken bilgilendiler. Bu manevi iklimde çocuklar büyüsün, çocuklar faydalansın başka da bir isteğimiz yok" dedi.

Dua etmek için geldiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Eyüp Sultan'ın zaten her zaman motivasyonu, atmosferi çok güzel oluyor. Her geldiğimizde gözlerimiz doluyor. Savaşlar olmasın, çocuklar savaşa maruz kalmasın. Herkes barış içinde olsun, ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel