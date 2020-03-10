Eyüp Sultan'da iş yeri yangını
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İstanbul, İtfaiye, Eyüp, Güncel

Eyüp Sultan'da iş yeri yangını

İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde meydana gelen yangın hasara sebep oldu.

10.03.2020 04:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 04:34
Eyüp Sultan'da iş yeri yangını

İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde meydana gelen yangın hasara sebep oldu.?

? Eyüp Sultan Meydanında bulunan bir restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Baca kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatı kısmına da sirayet etti.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Eyüp Sultan'da iş yeri yangını

Kaynak: AA

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Eyüp Sultan'da iş yeri yangını

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