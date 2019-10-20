Eyüp Sultan Camisi'nde Mehmetçik'e dua desteği

20.10.2019 09:22

Eyüp Sultan Camisi'nde, İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinin katılımıyla Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan Mehmetçikler için dua programı düzenlendi.

Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından cami avlusunda toplanan derneklerin çok sayıda üyesi, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için destek pankartları açtı.

Programa, AK Parti eski Erzurum milletvekili ve Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy ile çok sayıda Erzurumlu vatandaş katıldı.

Sabah namazı sonrası, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan ve yaralanan Mehmetçik'e dua edilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 Ekim'de başlatılan ve Türk ordusunun başarılı bir şekilde sürdürdüğü harekata ara verilse bile Türk askerlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Ulusoy, "Şu anda harekata ara verilse bile kahraman Mehmetçiklerimizi unutmadık. Hepsinin başarısıyla gurur duyuyoruz. Hepsine her koşulda desteğimiz ve dualarımızı göndermeyi sürdüreceğiz. Harekatta şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Onlar için kutsal bir makam olan Eyüp Sultan Camisi'nden destek ve dualarımızı göndermek için bir araya geldik. Kalbimiz şanlı Mehmetçikler ve ordumuzla" ifadelerini kullandı.

Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da pazar sabahı çok kutsal sayılan bir makam olan Eyüpsultan Camisi'nde kahraman Mehmetçiklere dua etmek ve destek olmak için geldiğini belirterek, "Şu anda harekata bir müddet ara verilse de ordumuza desteğimiz tam. Erzurumlular ve tüm ülkemiz ordumuzla etle tırnak gibi. Dualarımız ve desteğimiz her koşulda sınırsız devam edecek. Hepsinin Allah yer ve yardımcısı olsun, şehitlerimizin de mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Mevlit tilavetinin ardından dernek tarafından programa katılanlara çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA