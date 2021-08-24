Eyüp Stadı yürüyüş parkuru açılacak mı?
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Eyüp Stadı yürüyüş parkuru açılacak mı?

Eyüp Stadı yürüyüş parkuru açılacak mı?
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüp Stadı'nda Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrultusunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sona erdi ve TFF yetkililerinin yaptığı incelemeler sonunda Eyüp Stadı'nın talimatlarda belirlenen kriterlere uygun hale getirildiği belirtilmişti.

Eyüp Stadı'nda Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrultusunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sona erdi ve TFF yetkililerinin yaptığı incelemeler sonunda Eyüp Stadı'nın talimatlarda belirlenen kriterlere uygun hale getirildiği belirtilmişti.

YÜRÜYÜŞ PARKURU KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Statta vatandaşların spor yapmasına imkan sağlayan yürüyüş parkurunun tamamlanması için de çalışmalar hızla sürüyor.

Yürüyüş parkurunun yapımı en kısa sürede bitirilerek vatandaşların kullanımına açılacak.

Çalışmalar kapsamında stada basın toplantısı odası, foto muhabiri çalışma odası, naklen yayın spiker odaları, naklen yayın kamera platformları ve 100 metrekarelik misafir ağırlama odası gibi bölümler inşa edildi.

Bunun dışında çim zeminin etrafına tartan pist yapılıyor. Tartan pist için için önce asfalt serimi gerçekleştirilecek sonrasında ise tartan pisti yapılacak.

Kaynak: Habermetre

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