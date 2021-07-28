Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
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Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor

Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eyüpspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'e çıkmasının ardından Eyüp Stadı'nın kriterlere uygun hale getirilmesi için bir takım düzenlemeler yapılıyor.

Eyüpspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'e çıkmasının ardından Eyüp Stadı'nın kriterlere uygun hale getirilmesi için bir takım düzenlemeler yapılıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Stadı'na giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Statta, Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrultusunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında stada basın toplantısı odası, foto muhabiri çalışma odası, naklen yayın spiker odaları, naklen yayın kamera platformları ve 100 metrekarelik misafir ağırlama odası gibi bölümler inşa edildi. Bunun dışında çim zeminin etrafına tartan pist yapılıyor. Tartan pist için için önce asfalt serimi gerçekleştirilecek sonrasında ise tartan pisti yapılacak. - İSTANBUL

Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor
Eyüp Stadı, TFF kriterlerine uygun hale getiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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