Eyüp Stadı'nda ilk kez akşam maçı oynanacak

TFF 1'inci Lig'in yeni takımı Eyüpspor, maçlarını kendi stadında oynayacak.

TFF 1'inci Lig'in yeni takımı Eyüpspor, maçlarını kendi stadında oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin bugün yaptığı incelemeler sonunda Eyüp Stadı'nın talimatlarda belirlenen kriterlere uygun hale getirildiği belirtildi. Bunun ardından cumartesi günü oynanacak Keçiörengücü maçının saati 17.00'den 19.15'e alındı.Eyüpspor, böylece kulüp tarihindeki ilk akşam maçını oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı