Eyüp'e 47 Milyon TL'lik Yatırım

Eyüp'te havai elektrik hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma direklerinin yenilenme çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Hem yenileme hem güçlendirme hem de son teknolojiyi kullanma anlamında çok yönlü bir çalışma gerçekleşiyor" dedi.



Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleriyle başlayan ve tüm ilçe genelinde uygulanacak olan havai elektrik hatlarının yer altına alınması ile aydınlatma direklerinin yenilenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. BEDAŞ'ın 2017 sonuna kadar Eyüp'te yaklaşık 47 milyon TL'lik yatırım yapması hedefleniyor.



İstanbul ilçeleri arasındaki en yüksek yatırım



Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aydın, "Eyüp'te özellikle üç dört bölgede aynı anda elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda çalışmalar devam ediyor. Şu anda Yeşilpınar Girne Caddesi'ndeyiz. Girne Caddemizin dışında Yeşilpınar Mahallemizin önemli bir kısmını yer altına alma çalışması devam ediyor. Onun dışında Eyüp Merkez Mahallemiz, Rami Cuma Mahallemizde de birkaç gün içinde çalışmalarımız tekrar başlayacak. Yaptığımız görüşmelerde, ilçemizde çok önemli anlamda yatırımlar gerçekleşmesi yönünde söz almıştık. 2017 yılı ile birlikte 47 milyon TL civarında bir yatırım gerçekleşecek ilçemizde. Bu İstanbul ilçeleri arasındaki en yüksek rakam.Tabi elektrik hatlarının yer altına alınması ile birlikte kutu sistemine geçiş, trafo oluşturulması ve güçlendirilmesi, hatların ve kabloların değiştirilmesi, aydınlatma direklerinin revizyonu gibi birçok çalışma var. Yani hem yenileme hem güçlendirme hem de son teknolojiyi kullanma anlamında çok yönlü bir çalışma gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.



Saatler süren kesintilere son



Başkan Aydın, ilçede elektrik kesintilerini sona erdirecek bir çalışmanın da yapıldığını belirterek, "'Ring Sistemi' deniyor. Akşemsettin, Yeşilpınar, Karadolap ve Çırçır Mahallelerimizi kapsayan bir alanda-aslında prototip çalışma- çok fazla teknik detayına girmek istemiyorum ama önemli ölçüde elektrik kesintilerinin sona ereceği bir çalışma. Yani elektrik kesilse bile sistem 1-2 saniye sonra elektrik verebilecek hale getirilecek. 'Box (Kutu) Sistemi' ile ise bir arıza olması halinde bir sokağın ya da bir mahallenin büyük kısmının elektriğinin kesilmesi gerekmeyecek. Belki sadece 4-5 hanede elektrik kesintisi gerçekleştirilerek arızaya müdahale edilebilecek. Dolayısıyla çok kişinin elektrik kesintisinden etkilenme durumu kalmayacak. Bu yeni teknolojik gelişim Eyüp için de yenilik olacak, daha konforlu, daha sağlıklı elektrik tüketimi söz konusu olabilecek" şeklinde konuştu.



Çalışmalar kapsamında Eyüp ilçesi genelinde Nişancı Mahallesi, Defterdar Mahallesi, Düğmeciler Mahallesi,Topçular Mahallesi, İslambey Mahallesi ve Rami Yeni Mahallesi olmak üzere 6 mahallede elektrik hatları yer altına alındı ve yeni aydınlatma direkleri yapıldı. Eyüp Merkez, Rami Cuma Mahallesi'nin tamamında ise havai hatlar kısa süre sonra yer altına alınmış olacak. Ekipler Yeşilpınar'da Meltem Sokak, Erguvan Sokak, Canan Sokak, İmbat Sokak ve Volkan Sokak Caddesi üzerindeki çalışmalarına devam ederken, Silahtarağa ve Göktürk Merkez Mahalleleri'ndede elektrik hatları da bir süre sonra yer altına alınmış olacak.



Yeşilpınar Mahallesi'nde genel enerji sorunları ile ilgili orta gerilim çalışmaları ile beraber Girne Caddesi ve Bağlantılı cadde ve sokaklarda elektrik hatları yer altına ve yeni aydınlatma direk çalışmaları devam ederken, Akşemsettin, Çırçır ve Karadolap Mahallelerinde Yeni trafo Merkezleri, AG-OG elektrik hatları yer altına alınması ve orta gerilim çalışmaları sürdürülüyor. Nişancı Mahallesi'nde de münferit dönüşümler yapılacak. Diğer tüm mahallelerde enerji ihtiyacını karşılamak için yeni trafo merkezleri dönüşümleri orta gerilim çalışmaları ile AG-OG elektrik hatlarının yer altına alınması, yeni aydınlatma proje hazırlık çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda önce kazı yapılarak kabloların çekileceği alan açılıyor. Sonrasında kablolar çekiliyor, kum dolgu yapılıyor ve üzerine tuğla döşeniyor. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için bu işlemler ivedilikle sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında mevcut havai hatlar iptal edilerek yer altına alınıyor. Bu sayede hatlar modernize edilerek bir yandan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oluyor, bir yandan da kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor.



Yıl sonuna kadar 26,5 kilometre hat yenilenecek



Havai hatların yer altına alınması işlemleri kapsamında 2017 yılı sonuna kadar Eyüp Merkez'de 9 kilometre, Rami Yeni ve Cuma Mahalleleri'nde 7 kilometre, Akşemsettin Atatürk Caddesi'nde 5,5 kilometre ve Girne Caddesi'nde 5 kilometre olmak üzere toplam 26,5 kilometre havai elektrik hattı yenilenerek yer altına yeni elektrik hattı çekilecek.



Elektrik direkleri yenileniyor



Havai hatların yeraltına alınmasının ardından cadde ve sokak aydınlatması sağlayan aydınlatma direkleri de değiştiriliyor. Eski ve görüntü kirliliği oluşturan direkler sökülerek yerlerine daha estetik görünüme sahip, görüntü kirliliği oluşturmayan, daha modern yeni elektrik direkleri konuluyor.



Yine ekipler tarafından Göktürk otobanda aydınlatma işlemi sürdürülüyor. Otoban, yeni aydınlatma direklerinin konulmasıyla birlikte daha modern ve daha aydınlık bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca Çobançeşme mevkii, Akşemsettin kapalı ring dönüşümü ve trafo merkezi yenileme çalışmaları yapılıyor.



Bu çalışmalar ilçede aydınlatma sorununun çözülmesi, elektrik hatlarıyla ilgili tamir, bakım ve onarımların yapılması noktasında hızla çözümler üretiliyor.



Bu arada, Başkan Aydın, Yeşilpınar Camii ve Külliyesi inşaat çalışmalarını da inceleyerek hangi aşamaya gelindiği ile ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL