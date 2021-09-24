Eyüp Devran Kutlu 'Modada Flaşlar Yeni Sezon İçin Patladı'

EYÜP, İSTANBUL (Bültenler) - Mekânın fon ve dekor açısından çok fazla seçenek sunmasının kendileri için çok büyük bir avantaj sağladığını ifade eden Kutlu, "Hepsi birbirinden değerli ve hepsi birbirinden başarılı modeller ile çalışma imkânı bulduk." dedi.

Eyüp Devran Kutlu çekimlerin ardından yaptığı açıklamada "Brenda, Taya Sazanova, Abdelkader Ben Ali ve Mert Güler'in modelliğinde gerçekleştirilen çekimler çok iyi geçti. Çekimlerin kusursuz bir biçimde tamamlanmasında önemli katkısı olan, mekânda bizi ağırlayan, çekimlere ev sahipliği yapan Mert Güler'e, göstermiş olduğu konukseverlikten dolayı teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Modeller ile kurdukları iletişimde, modellerin kendilerini rahat hissetmelerini ve pozitif bir enerji yaratmaları sağladıklarını belirterek moda fotoğrafçılığının bir ekip çalışması olduğunu ifade eden Eyüp Devran Kutlu, çekimlerde, Ceren Yüce'nin, styling olarak görev aldığını, Dila Ekinek'in ise Makeup olarak görev aldığını söyledi.

Tüm ekibin gösterdiği özverili çalışmalar neticesinde öğle saatlerinde başlayan çekimler gece yarısına kadar devam etti.

Mekânın ambiyansının da çekimlere çok fazla artısı olduğunu ifade eden ünlü fotoğrafçı Eyüp Devran Kutlu, "Kış mevsimine girmeye hazırlandığımız bu günlerde farklı bir ambiyans ve atmosfer eşliğinde ve rengârenk kıyafetler ile çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çekimler, çok yakın bir zamanda moda meraklıları ile paylaşılacak. Bu çekimlerin ne kadar özel ve orijinal bir atmosferde gerçekleştirildiğini düşünürken yaratacağı etkiyi görmek için ben de sabırsızlanıyorum." dedi.

Oligark İşletmeleri pek çok konseptin bir arada olduğu entegre bir sosyal tesis olarak da değerlendirilebilir. Restoranından gece kulübüne, balık lokantasına kadar pek çok konsepti bir arada barındıran mekânın Kuruçeşme'ye getirdiği canlılık herkes tarafından takdir görüyor. Mekânın müdavimlerinin yanı sıra ilk defa gelenler de sunduğu ayrıcalıklara hayran kalıyor. Eyüp Devran Kutlu'nun moda çekimleri için bu mekânı seçmesinde bu hayranlığında etkisi bulunuyor.

Eyüp Devran Kutlu, "Teknolojinin ilerlemesi ile herkesin amatör ya da profesyonel olarak bir şekilde ilgilendiği fotoğrafçılıkla ilgilendiğini söyleyebiliriz. Ama ben ve benim gibi bu işi sanat ve iş olarak yapanlar yalnızca fotoğraf çekmekle sınırlı olmadığını çok iyi bilmektedir. Bizler yaptığımız işlerle, aynı zamanda fark oluşturmanın peşindeyiz." Diyerek fotoğraf sanatçılarının amaçları hakkında açıklamalarda bulundu.

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