Eyüp Bülent Miran: "Emeğin ve alın terinin karşılığı olmalı"
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Eyüp Bülent Miran: "Emeğin ve alın terinin karşılığı olmalı"

Eyüp Bülent Miran: 'Emeğin ve alın terinin karşılığı olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde emeğin ve alın terinin karşılık bulması adına kamuda çalışanların beklentilerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde emeğin ve alın terinin karşılık bulması adına kamuda çalışanların beklentilerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Miran, kamu işvereninin 6. Dönem Toplu Sözleşme'ye teşvik paketiyle gelmesini, kamu görevlilerinin hakkının eksiksiz teslim edilmesini, enflasyon hedef ve tahminlerinin tutmadığının görülmesini; zammın enflasyon tarafından değil, masanın taraflarınca belirlenmesi teklifinin dikkate alınarak, kamuoyunun da destek verdiği inancıyla tekliflerine evet denilmesini beklediklerini söyledi.

"3600 ek gösterge vaadi yerine getirilmeli"

Memur Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir Sen'in dile getirdiği sorunları ve çözüm yollarını paylaşan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Miran, "Kamu emekçilerinin istekleri arasında yıllardır gündemde yer alan 3600 ek gösterge vaadi yerine getirilmeli, bütün kamu görevlileri kapsama dahil edilmeli önerimizde ısrar ediyoruz. Kariyer ve liyakat esas olmalı, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde engeller kalkmalı, mülakat artık yapılmamalı, Aileyi korumak, anne, baba ve çocukları ayırmamak devletin öncelikli görevi, eş durumu mağduriyetini giderilmeli atamalar buna göre planlanmalı. Ek ödemede oranlar ve tutarlar artmalı, ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılmalı teklifimizi bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

"Seyyanen zam beklentisi var"

Miran, İşveren ve hakem kaynaklı 5. dönem Toplu Sözleşme zararının 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile bertaraf edilebileceğini de söyledi. Bu zararın tazmini için daha fazla gecikmeden Ocak'tan geçerli olacak şekilde seyyanen zam yapılması ısrarından vazgeçmediklerinin altını çizen Miran diğer talepleri ise şöyle sıraladı: "Kamu görevlileri sendikacılığında dayanışma aidatı olmalı, toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödenmeli' diyoruz. İş sağlığı ve güvenliği artık ertelenmesin, iş-aile uyumunu sağlamak hem öncelensin hem önemsensin uyarımızı yineliyoruz. Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesini, ikramiyenin tutarının yükseltilmesini talep ediyoruz. Kadro-derece sınırlaması artık kaldırılmalı, izinler iş günü esasıyla kullanılmalı tekliflerimiz karşılık bulsun istiyoruz." - ANTALYA

Eyüp Bülent Miran: 'Emeğin ve alın terinin karşılığı olmalı'
Eyüp Bülent Miran: 'Emeğin ve alın terinin karşılığı olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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