Eyüp Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Balkan Turu

Eyüp Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen başarılı öğrencilerin katıldığı Balkan Turu bugün Kosova'nın başkenti Priştine'den başladı.



Eğitim gördükleri liselerde başarılı öğrencilerin yer aldığı Balkan Turu'nun ilk ayağında 35 kız öğrenci başkent Priştine'yi ve yakınlarında bulunan Sultan Murat'ın türbesini gezdi.



Eyüp Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Tematik Eğitimler Koordinatörü Musa Ersal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen geziler kapsamında en başarılı öğrencilerle bu yıl ilk defa Kosova'ya geldiklerini ifade etti.



Balkan Turu'nun önemine değinen Ersal, gezi ile gençlerin atalarını tanımalarını ve onların yaşadıkları yerler hakkında bilgi sahibi olmalarını böylece gençlerin bilinçlenmesini amaçladıklarını söyledi.



Ersal, "Biliyorsunuz geçen sene bir 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi aynı zamanda bize, sadece Türkiye'de yaşayan toplumun üzerinde oynanan oyunlar olmadığını, dünyanın da Türkiye üzerinde hesapları olduğunu gösterdi. Gençlerimize de bu bilinci vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Geziye katılan öğrencilerden, aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan Adviye Gülismailoğlu ise Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a kendilerine sağladığı bu imkandan dolayı teşekkür etti.



Birçok öğrencinin ilk defa yurt dışına çıktığını aktaran Gülismailoğlu, gezinin kendileri için Balkan ülkelerini görmek adına çok önemli bir tecrübe olduğunu belirtti.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi esnasında yaralandığını anımsatan Gülismailoğlu, "Ben 15 Temmuz'da vuruldum ama olaya 'maalesef' olarak bakmıyorum. Bununla gurur duyuyorum hatta Allah'a şükrediyorum bana gazi olmayı nasip ettiği için. Saraçhane parkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sol kolumdan girip sırtımdan çıkan bir mermi ile vuruldum o gece. Şu anda da o geceyi unutturmamak için programlara çıkmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bir diğer öğrenci Tuğba Işıkoğlu da "Ecdadımız bu toprakta savaşlar geçirdi. Bizim şehitlerimiz bu toprakta. Bu türbede bizim ecdadımızdan, atalarımızdan gelen insanların yattığını bilmek ve buraya gelip fotoğraf kareleri yerine kendi gözlerimizle görmek ayrı bir güzel duygu." dedi.



Öğrencilerden oluşan 70 kişilik grup 14 Temmuz'a kadar Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek'teki farklı şehirleri gezme imkanı bulacak.



Eyüp Belediyesi, daha önce düzenlediği gezi programlarında 100 öğrencinin İspanya, 80 öğrencinin de Bosna Hersek'i ziyaret etmesini sağlamıştı.