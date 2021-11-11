HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Eyt ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Fuat Oktay, konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Vatandaşlar da merak ediyor. EYT ne zaman çıkacak? EYT şartı nedir? EYT'de son durum ne? EYT için hangi formüller üzerinde çalışılıyor?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? EYT'DE SON DURUM NE?

Geçtiğimiz pazartesi günü, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.

EYT ŞARTI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT ile ilgili "Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu 'yaşlılık sigortası' olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır." dedi.

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