EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT son durum nedir? EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? EYT ne demek, açılımı nedir? EYT çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Gözler EYT'de son durum nedir ona çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT son durum nedir? EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? EYT ne demek, açılımı nedir? İşte son dakika EYT gelişmeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı, yaklaşık 3 saat süren ve yeni ekonomik tedbirlerin ele alındığı toplantıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. EYT ne zaman çıkacak 2022? EYT son durum nedir? EYT çıkar mı, ne zaman çıkar? EYT ne demek, açılımı nedir?

EYT ÇIKTI MI? EYT'DE SON DURUM NEDİR?

EYT ile ilgili güncel açıklamanın bugün Kabine Toplantısı sonrasında yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ocak Çarşamba şuanda Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Eyt'lilerle ilgili bir çalışma yapıldığını söylemişti. Bakan Bilgin'in, sonuçların bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla paylaşılacağını belirttiği çalışmayla ilgili yol haritası da netleşti. Buna göre; 6 önemli aşamadan oluşan çalışmanın ilk maddesi "kapsam" olacak. Daha sonra sırasıyla çalışmada; emeklilik şartı, mali boyut, kaynak, uygulama biçimi ve taslağın yazılması gibi önemli maddeler ele alınacak.

EYT 2022'DE ÇIKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 2022 yılı çalışma takvimi açıklaması geldi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve kapsamlı bir çalışma yaptıklarını duyurmuştu.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğunu belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

YOL HARİTASI BELLİ OLDU

Bu açıklamalardan sonra EYT'liler konuyla ilgili yapılacak çalışmanın nasıl yürütüleceğini merak ediyor. Sabah'ın haberine göre; EYT'lilerle ilgili yapılan çalışmada yol haritası belli oldu.

İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama;

• Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek. Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. İlk sigorta olunan tarihten bu güne kadar erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2021 yılına göre 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

• Emeklilik şartı: komisyonun ikinci konusu ise emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceği. Burada birkaç formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş şartını yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. Bu durumda işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasındaki primi tamamlayanlar ve erkekler için 25 yıllık süresi geçenler kapsamla giriyor. Bunun yanında 3600 gün ile kısmi emeklilik formülü de bulunuyor. Ayrıca Almanya ve Finlandiya'da uygulanmış olan belli oranda kesinti ile maaş bağlanması da bir formül olarak duruyor. Bu arada Ankara kulislerinden gelen haberler arasında emeklilik için 50 ve üzeri yaş şartı getirilmesi de değerlendiriliyor.

• Mali boyutu: Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sayısı ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak çok homojen ve farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor. Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkartılacak.

• Kaynak: Mali boyut ortaya çıktıktan sonra bu paranın bütçeleştirilmesi ve kaynağının da sağlanması ile ilgili de çalışma yapılacak.

• Uygulama biçimi: Düzenleme yapılırken uygulama ile ilgili detaylar da ortaya çıkartılacak. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların müracaat şekilleri, bu müracaatların değerlendirilmesi gibi bürokratik konular da ortaya konulacak

• Taslak yazılması: Bütün çalışmalar tamamlandıktan ve alternatifler arasından birisi seçildikten sonra taslak hazırlanarak Meclis'e sevk edilecek. Ardından da yasalaşma ve yönetmeliklerle uygulanma süreci başlayacak.

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