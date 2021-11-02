EYT düzenlemesinde neler var? EYT çıkacak mı? Erken yaşta emeklilik mümkün mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdi çalışmalar başladı. Yüz binlerce vatandaşın beklediği EYT çıkar mı? EYT düzenlemesinde neler var? Merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede son durum ne? EYT 2021'de çıkar mı? detayla haberimizde.
Son dönemde artan enflasyondan etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılması planlanıyor. Buna göre; önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor. Ayrıca Eyt ile ilgili sigorta prim gün sayısını dolduranlar için bir düzenleme de düşünülüyor.
Hükümet asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma başlattı.
Reuters'a konuşan iki yetkiliden edinilen bilgiye göre, iktidarın çalıştığı önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.
Reuters'a bilgi veren yetkililer %20'ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) da ilk kez bir çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değerlendirmeye alındı. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.