EYT düzenlemesinde neler var? EYT çıkacak mı? Erken yaşta emeklilik mümkün mü?

Son dönemde artan enflasyondan etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılması planlanıyor. Buna göre; önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor. Ayrıca Eyt ile ilgili sigorta prim gün sayısını dolduranlar için bir düzenleme de düşünülüyor.

Hükümet asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma başlattı.

VERGİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Reuters'a konuşan iki yetkiliden edinilen bilgiye göre, iktidarın çalıştığı önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altında emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları, alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

DAR GELİRLİNİN ÜZERİNDEKİ BASKI AZALTILMAK İSTENİYOR

Reuters'a bilgi veren yetkililer %20'ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) da ilk kez bir çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değerlendirmeye alındı. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.

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