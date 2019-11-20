"EYT'de 10'dan fazla analiz yaptık, hiçbiri sürdürülebilir değil"

20.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda ellerinde 10'dan fazla analiz olduğunu belirterek, "Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil." dedi.