Eypio'dan 'Çek Çek' Rapçi Eypio, yeni çalışması 'Çek Çek'i sevenlerinin beğenisine sundu. Karantina sürecinde evden dışarı hiç çıkmadığını dile getiren rapçi, "Aile üyeleri evde ekmek yaparken ben şarkı besteleyip, üretim yaptım" dedi

Eypio, Ağustos ayında çıkacak olan albümün ilk parçası 'Çek Çek'i dinleyicinin beğenisine sundu. İki aylık pandemi döneminde evden neredeyse hiç çıkmadığını söyleyen rapçi, " İki ay evden hiç çıkmadım. Eşim ve çocuklarımla enerji depoladım. Aile üyeleri evde ekmek yaparken ben şarkı besteleyip, üretim yaptım" dedi.





Kaynak: Snob Magazin