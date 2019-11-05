EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

05.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:46
EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Paylaşımda, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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