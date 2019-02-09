Eyof 2019'un Türkiye Kafilesi Bosna Hersek'te

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2019) katılan Türk sporcular için Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

"İki şehir, tek hayal" sloganıyla Saraybosna ile Doğu Saraybosna şehirlerinde 9-16 Şubat'ta düzenlenecek festivalde 6 branşta yarışacak 34 Türk sporcu ve temsilciler, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve eşi Pınar Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona katıldı.

Büyükelçi Koç, Bosna Hersek'in 2017'de Türkiye ile yer değiştirdiğini anımsatarak "Türkiye ve Bosna Hersek'in birbirini takiben bu etkinliği yapması son derece anlamlı. Kendinizi evinde hissettiğiniz bir ülkedesiniz. Yarışmaların son derece başarılı geçmesini temenni ediyorum. Heyecanla izleyeceğiz." dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da Türkiye'nin EYOF 2019'a 6 spor dalında 17 kız ve 17 erkek sporcuyla katılacağını belirterek "Büyük bir heyecan içerisinde bugün Bosna Hersek'e geldik. Pazartesi sabahtan itibaren yarışmalarımız başlayacak." dedi.

Bosna Hersek'te büyük bir mutlulukla karşılandıklarına işaret eden Gündoğan, "EYOF 2017 Bosna Hersek'te düzenlenecekti ancak birtakım finansal zorluklar nedeniyle festivalin ertelenmesi isteğiyle Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin 2017 yılındaki oyunları organize etmesini rica ettiler. Türkiye de çok kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlayarak 2017'de EYOF'u Erzurum'da düzenledi." diye konuştu.

EYOF 2019 Uluslararası Topluluk Gönüllüsü Jakub Nesnidal ise Bosna Hersek'in etkinliğe son derece iyi hazırlandığını söyleyerek tüm takımların Saraybosna'ya ulaştığını kaydetti.

Türkiye'den 34 sporcu Bosna Hersek'e geldi

EYOF 2019'da Türkiye'yi 34 sporcu temsil edecek. Türk sporcular; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 6 branşta madalya için yarışacak.

Bosna Hersek'teki oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve branşları şöyle:

Alp disiplini: Asrın Beceren, Derin Berkin, Fulya Yücel, Mina Baştan, Peri Tüfekçi, Tiriel-Luka Abramovic, Yael Sadioğlu, Yunuscan Erşan

Artistik buz pateni: Alp Eren Özkan, Güzide Irmak Bayır

Biatlon: Abdurahim Duman, Ayşe Kübra Canlı, Cihan Kartal, Eyüp Aslan, Harun Şenaslan, Lavin Ören, Mine Kılıç, Zeynep Elif Durlanık

Curling: Beytullah Özkan, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Nisanur Kaya

Kayaklı koşu: Beyza Nur Gümüş, Esranur Akpınar, Fatma Yavuz, Mahi Nur Sungur, Mehmet Türün, Murat Elkatmış, Salih Can Duman, Yusuf Talay

Kısa mesafe sürat pateni: Furkan Akar, Melike Selen, Muhammed Emir Han, Nazlıcan Deniz Uzuner.

46 ülkeden 500 sporcu

Bu arada, organizasyona 46 ülkeden 14-18 yaş aralığında bin 500 sporcunun katılımı bekleniyor.

Müsabakalar Bjelasnica, Jahorina ve İgman dağlarının yanı sıra Skenderija, Juan Antonio Samaranch-Zetra ve Peki spor salonlarında yapılacak.

EYOF 2019'un resmi açılış töreni, yarın başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin kapanışı ise 16 Şubat'ta Doğu Saraybosna'daki Slavija Stadı'nda olacak.

Kaynak: AA