Eymir Gölü'ne Ego Otobüs Seferleri Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü'ne EGO otobüs seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Başkentlilerin uğrak yerlerinden biri olan Eymir Gölü'nün ulaşım probleminin çözümü olacak müjdeyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna açıkladı. 5 Mayıs Cumartesi gününden itibaren Eymir Gölü'ne EGO otobüs seferlerinin başlayacağını belirten Tuna, "Eymir Gölü'ne ulaşmakta zorluk çeken Başkentlilerin bu taleplerini nihayet çözüme kavuşturuyoruz. 5 Mayıs'ta Eymir'e EGO seferlerini başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla 'ortak akıl' ilkesiyle hareket etmeyi bundan sonra da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Eymir Gölü'ne ulaşımı sağlayacak 112 numaralı hatla hafta içi ve hafta sonu her gün 07.00-21.00 saatleri arasında seyahat edebilecek olan yolcular, Ulus-Kızılay-Çankaya-Eymir güzergahında bulunan 185 ve 135 hat numaralı durakları kullanabilecekler. Eymir Gölü'ne gitmek isteyen vatandaşlar, bu hattan her iki saatte bir faydalanabilecek. 112 numaralı EGO otobüsü Ulus'tan başlayacak ve Eymir Gölü 2. Giriş'te sona erecek. EGO sefer noktaları ise Ulus, Sıhhiye, Kızılay, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Turan Güneş Bulvarı, TRT, Oran Mahallesi, Ahlatlıbel-İncek Kavşağı, Konya yolu, Eymir 1. Giriş, Polis Akademisi, Yaylabağ Mahallesi ve Eymir 2. Giriş şeklinde oluşturuldu. - ANKARA