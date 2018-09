Eymir Gölü'nde çevre temizliği

ANKARA - Eymir Gölü'nde çevre bilincinin aşılanması için her yıl yapılacak olan Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği Programı kapsamında su altı ekipleri Eymir Gölüne dalış gerçekleştirdi. Çıkarılan çöplerin arasında poşetlerden araba lastiğine kadar birçok atığın olması dikkat çekti.

Vatandaşın daha çok bilinçlenmesini sağlamak için her yıl bu tür etkinliklerin düzenleneceği açıklandı. Etkinliği düzenleyen Murat Doğru, "Bugün gölün tüm çevresinde bir yürüyüş yapıp torbalarca çöp temizledik. Ardından Samsun Karadeniz Su Sporları Kulübü dalgıçları 3 kişi olarak geldiler ve Eymir Gölü'nün en merkezi yerinde dipten çöpleri çıkardılar. Buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmak. Elbette gölün tamamını elle temizlemek mümkün değil ama çevreye atılan her atığın çevrede kaldığını, bunları canlı hayatını tehdit etiğini bilmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi yanımıza aldık. Onlara çevre bilincini aşılamaya çalıştık. Samsun'dan gelen dalgıçlar gönüllü olarak daldılar. Onlar da kıyı temizliği, göl temizliği ve akarsuların temizliği konusunda hassaslar" ifadelerini kullandı.

Samsun Karadeniz Su Sporları Kulübü Başkanı Suat Metin ise,"Bugün iç sularımızın temizliği, su altının ne durumda olduğuyla alakalı bir etkinlikteydik. Bu temizlikle bir kişi kazanabildiysek burada eğer ne mutlu bize" şeklinde konuştu.