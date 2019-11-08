Eymir'de içme suyu çalışması

08.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:22

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Eymir beldesinin Akocak Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla çalışma başlatıldı.



Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akocak Mahallesi'nin yaz aylarında büyük su sıkıntısı çektiğini, bunu gidermek için 3 ayrı bölgede çalışma başlattıklarını ifade etti.



Çalışmalara İl Özel İdaresi ve Yozgat Valiliğinin destek verdiğini belirten Mertoğlu, "Bu çalışmalarımızın birinci etabındayız. 3 bölgede çalışma yapacağız. Yaklaşık 7 bin metre uzunluğunda içme suyu borusu döşeyeceğiz. Çalışmanın maliyeti 400 bin lira civarında olacak." dedi.

Kaynak: AA