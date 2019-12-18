Eymen'in günü

18.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:39

Etkinlik alanında bulunan çocuk eğlence alanında babası ve oğlu eğlenirken bir kaç eksiği için hızlıca alışveriş yapan Ece Erken daha sonra babası ve oğluyla buluşarak doyasıya eğlendi. Alışveriş ve eğlencenin sonrasında yemek katında görüntülenen sempatik sunucu, babası ve oğlu ile birlikte yemek yedi.

Dedesinin omzunda sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Eymen'i eğlendirmek için geldiklerini söyleyen güzel sunucu, muhabirler ile ayaküstü sohbet ettikten sonra yemek yiyecekleri restorana girdi. Daha sonra kısa bir alışveriş turu ile günü noktalayan Erken ailesi, özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.& ;& ;