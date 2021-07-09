Eymen bebek cinayetinde zanlılara ağırlaştırılmış müebbet

Eymen bebek cinayetinde zanlılara ağırlaştırılmış müebbet Eymen bebeğin katil zanlısı anne: "Pişmanım" dedi İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan...

Eymen bebek cinayetinde zanlılara ağırlaştırılmış müebbet

Eymen bebeğin katil zanlısı anne: "Pişmanım" dedi

İZMİR - İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in yargılandığı davada karar çıktı. Her iki zanlıya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Eymen bebeğin annesi Mine Durak, "Pişmanım" açıklamasında bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine 2019 yılı Eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifadeler veren Mine Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunu açtığında, poşet içinde, minik Eymen'in cansız bedenini elleri ve ayakları bağlı bir şekilde buldu. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına alırken, Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Katil zanlısı anne: "Pişmanım"

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, her iki tarafın avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğini avukatları katıldı. Müşteki avukatları, sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da ceza almasını talep ederken sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme başkanının söz verdiği Eymen bebeğin annesi sanık Mine Durak, pişman olduğunu söyledi. Durak, "Serkan'la tanıştığıma ve bu suçlardan ötürü karşınızda olduğum için pişmanım" dedi. Sanıklardan Serkan Elçetin ise, "Suçlamaların yanlış olduğunu önceki savunmalarımda belirttim. Mahkemenizden haklı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullanarak tahliyesini istedi.

Karar verildi

Mahkeme heyeti, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından sanıklardan Mine Durak'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis, aynı suçlardan Serkan Elçetin'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanıkların cezalarına indirim uygulamazken, Eymen'in cesedinde çürüme olduğu için cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı gerekçesiyle sanıkların cinsel istismar suçundan beraatlerine hükmederek duruşmayı sona erdirdi.

"Katiller hak ettiği yerde çürüsün"

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismar ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan basın açıklaması yaptı. Özkan açıklamasında, "İki sapkın tarafından katledilen Eymen çocuk için bugün burada adalet nöbetimizi tuttuk. İki istismarcı ve katil ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Eymen bugün mahkeme salonunda bizi yukarıdan izliyordu. O çocuğa acımadılar ve cansız bedenini servis aracında dolaştırdılar. Katiller hak ettiği yerde çürüsün. Çocukların huzurunu kaçıran alçak istismarcılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Elmalı'da da, Van'da da, Erzurum'da da yurdumuzun her yerinde mücadele devam edeceğiz. 13'üncü yargı paketinde somut delil diye tutturdunuz. Hiçbir vekil oraya gidip çocuklar için konuşmadı. Sizleri bu çocuklara şikayet ediyoruz. Aramızda olmayanlara da şikayet ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi