Eylülün son günlerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Kızılçukur Mahallesi'nde Halit Ayan'a ait bahçede kiraz ağaçlarının eylül ayının son günlerinde çiçek açması görenleri şaşırttı.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Kızılçukur Mahallesi'nde Halit Ayan'a ait bahçede kiraz ağaçlarının eylül ayının son günlerinde çiçek açması görenleri şaşırttı.Bigadiç ilçesindeki bir kiraz bahçesinde ağaçlar çiçek açtı. Bahçe sahibi Halit Ayan, kirazların yaprak dökmesi gereken bir dönemde çiçek açmasının kendilerini şaşırttığını söyledi. Ayan, 'Normal şartlarda mart- nisan gibi çiçek açan ağaçlar, yaza doğru da kiraz vermeye başlıyor. Biz kirazların yaprak dökmesini beklerken, sonbahar mevsiminde bembeyaz çiçek açtı. Bu yaşıma geldim, bu mevsimde kirazların çiçek açtığını yeni gördüm. Meyve verir mi, vermez mi sonucunu göreceğiz. Tabi önümüz kış mevsimi. Havalar ılıman giderse belki ikinci meyveyi alırız. Soğuklar olursa yalancı baharı yaşarız' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin EMCAN