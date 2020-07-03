Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet talebi Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği belirtilen annesi Huriye Koçyiğit'in yargılandığı davada savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği belirtilen annesi Huriye Koçyiğit'in yargılandığı davada savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistem (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz yargılanan sanık Huriye Koçyiğit de mahkeme salonuna polis eşliğinde getirildi. Eylül'ün anne ve babası Şerife Yağlıkara ile Halil İbrahim Yağlıkara, taraf avukatları ile müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya katıldı.

Duruşma öncesinde, mağdur avukatı SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanığın arkasındaki Türk bayrağının kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme başkanı bir görevlinin bayrağı kaldırmasını istedi. Bunun ardından bayrak kaldırıldı ve duruşmaya başlandı.

Duruşma da esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Uğur Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, sanık Huriye Koçyiğit'in "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçuna yardımdan 8 yıl, "kasten adam öldürme" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle de 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, daha sonra mağdur vekillerine esas hakkındaki mütalaaya karşı diyeceklerini sordu.

Söz alan taraf Avukatı, Huriye Koçyiğit'in "yardım" değil "azmettirme" suçunu işlediğini savunarak mütalaaya katılmadıklarını belirtti. Esas hakkındaki beyanlarını sunmak için süre talep eden avukat, sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasını talep etti.

Sanık Huriye Koçyiğit, o tarihte köyde olmadığını ve bu sebeple azmettirme eylemini gerçekleştirmediğini ileri sürerek mahkemeden esas hakkındaki savunması için ek süre talep etti.

Sanık Uğur Koçyiğit ise esas hakkındaki savunması için süre talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, mağdur ve sanıkların süre talebini kabul etti.

Taraf avukatlarının sanık Huriye Koçyiğit için istediği tutuklama talebini değerlendiren heyet, sanık Huriye Koçyiğit'in duruşmaları takip etmesi ve kaçacağına dair somut bir delil bulunmaması gerekçesiyle tutuklama talebini reddederek, sanık Uğur Koçyiğit'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan, duruşma 4 Eylül 2020 saat 10.00'a ertelendi.

(Mevlüt Hasgül - Emin Kuvat - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İHA