: Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförünün tahliyesine savcılıktan itiraz

04.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:54

AVCILAR'da bir ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis şoförü Hüseyin Y., 2 Mart Pazartesi günü görülen duruşmada 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı verilen tahliye kararına itiraz ederek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

SANIK ASLİ KUSURLU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz dilekçesinde kazanın oluşumunda sanık Hüseyin Y'nin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu ve maktul Mirzaoğlu'nun kusurunun bulunmadığı belirtildi. Kararı veren Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin de kabulünün bu yönde olduğu ifade edilen dilekçede, sanığa 5 yıl ceza verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği kaydedildi. Dilekçede dosyanın İstinaf incelemesine tabi olacağı delil ve kaçma şüphesi de göz önüne alınarak verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı gerekçe gösterildi. Savcılık kararın incelenmesi gerektiğini belirterek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Kaynak: DHA

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