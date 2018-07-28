Eylül'ün Babasından Duygulandıran Klip

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli köyünde kaybolmasın ardından cesedi bulunan 8 yayındaki Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara, duygularını bir kliple anlattı. Hazırlanan klip yürekleri dağladı.

Polatlı'nın Uzunbeyli köyünde kaybolmasın ardından bir hafta sonra cesedi bulunan küçük Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara, bir arkadaşına klip hazırlattı. Hazırlanan klipte küçük Eylül'ün fotoğrafları ve ailenin kabrini ziyaretleri yer aldı. - ANKARA