Eylül, okulundaki durumu iyi olmayan öğrenciler için ücretsiz yiyecek standı kurdu

DARICA, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, ortaokul öğrencisi Eylül Şen (11) arkadaşlarıyla proje geliştirerek, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ücretsiz faydalanacakları yiyecek içecek standı kurdu.

Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Eylül Şen, maddi durumu iyi olmayan bazı arkadaşlarının durumundan etkilenip ailesine bildirdi. Ailesinin de desteğiyle Şen, arkadaşlarıyla birlikte okulda meyve, çikolata, gofret, kraker, süt, defter ve hikaye kitaplarından oluşan 'Sosyal Yardımlaşma Standı' adı verilen ve üzerinde 'Her iyiliğin güzel bir sonucu vardır' yazan stant açtı. Projeye göre, ürün alan öğrenciler, ücretini kumbaraya atıp aldıkları ürünü de stantta ayrı bir bölüme bırakacak. Maddi durumu iyi olmayan öğrenci ise ihtiyaç duyduğu ürünü ücretsiz olarak stanttan alacak.

Stanttan maddi durumu iyi olanların ücret karşılığı alışveriş yapabileceğini, maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarının ise ücretsiz olarak faydalanabileceğini söyleyen Eylül Şen, uygulamanın önemine değindi. Standın başında hiç kimsenin olamayacağını ve bu nedenle alanın da verenin de birbirini görmeyeceğini ifade eden Şen, kimsenin gururunun incinmeyeceğini söyledi. Kantinde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri görünce etkilendiğini belirten Eylül Şen, "Ben kantine gittiğim zaman maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarım, biz bir şey aldığımızda ellerimize bakıyordu. Benim de gönlüm el vermedi. Okulumuzda 'yardımlaşma ve dayanışma' adı altında bir konu işliyorduk, konunun sonunda öğretmenimiz bize bir proje ödevi verdi. O projeyi okulda gerçekleştirmek için bu projeyi çizdim. Öğretmenimiz çok beğendi ve okulumuzda gerçekleştirilmesini istedi. Biz de bunun hayata geçirdik" diye konuştu.