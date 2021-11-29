Eylül Kibaroğlu bilardoda 2021'i zirvede tamamladı

ANTALYA (DHA) - Avrupa şampiyonu milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, 2021 yılını zirvede tamamladı.

Antalya'da kasım ayı içinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Pool Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden milli bilardocu Eylül Kiboroğlu, Türkiye'ye bir altın bir de bronz madalya kazandırdı. Başarılarına tüm hızıyla devam eden Eylül Kibaroğlu, İtalya'nın Treviso kentinde 25-28 kasım tarihlerinde düzenlenen Predator Eurotour Women Turnuvası'ndan da madalya ile döndü. Milli bilardocu, yarı finalde turnuvanın favorilerinden Rus Kristina Tkach'ı 7-4'lük skorla geçerek finale yükseldi. Firnalde rakibi Belçikalı Kamila Khodjaeva'ya karar setinde 7-6'lık skora mağlup olan Kibaroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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