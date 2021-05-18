Eylül Ergül Quartet, 27 Mayıs'ta çevrim içi konserde sevenleriyle buluşacak
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Eylül Ergül Quartet, 27 Mayıs'ta çevrim içi konserde sevenleriyle buluşacak

Eylül Ergül Quartet, 27 Mayıs'ta çevrim içi konserde sevenleriyle buluşacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Akbank Sanat'ın "Evin Caz Hali" konserleri kapsamında, 27 Mayıs'ta Eylül Ergül Quartet çevrim içi sevenleriyle bir araya gelecek.

Akbank Sanat'ın "Evin Caz Hali" konserleri kapsamında, 27 Mayıs'ta Eylül Ergül Quartet çevrim içi sevenleriyle bir araya gelecek.

Akbank Sanat, yeni dönemde de kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Akbank Caz Festivali'nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında 2020'nin Nisan ayında başlatılan "Evin Caz Hali" konserleri, Eylül Ergül Quartet ile devam ediyor.

Bu yıl başında yeniden başlayan konserler serisinde 27 Mayıs akşamı saat 18.00'de Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın ve Ferit Odman'dan oluşan Eylül Ergül Quartet sevenleriyle buluşacak. Konser, Akbank Sanat YouTube kanalında yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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