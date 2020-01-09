Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsünün 6 yıla kadar hapsi istendi

09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:00

AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül 'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında, taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede, 7 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen kazayla ilgili, 34 LOC 253 plakalı servis aracının şoförünün Hüseyin Y. olduğu ve aracın 12.30 sıralarında okul bahçesine girdiği belirtildi. Aracın manevra yaptığı sırada bahçede gezmekte olan Eylül Mirzaoğlu'na çarptığı ve Mirzaoğlu'nun hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

ŞOFÖR ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede polis ekiplerince hazırlanan kaza tespit tutanağında hem de trafik bilirkişi raporunda şoför Hüseyin Y'nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiği ifade edildi. Olay günü gözaltına alınan sürücünün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve tutukluluk halinin devam ettiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Maktulün babası Cahit Mirzaoğlu'nun da emniyette alınan ifadesinde şüpheli Hüseyin Y'den şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede şüphelinin savunmasında olayın istemeden meydana geldiğini ve çarpma esnasında çocuğu görmediğini beyan ettiği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede sanık Hüseyin Y., hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

- İstanbul