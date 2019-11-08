Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

08.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:49
Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Servis şoförü Hüseyin Y. saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi
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