'Eylül'de koranavirüse özgü anti-serumun bulunması hedefleniyor'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Eylül'de koranavirüse özgü anti-serumun bulunması hedefleniyor'

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, aşının genel olarak virüsten koruyucu amaçla kullanıldığını, anti-serumun ise koronavirüse yakalanan kişilerin tedavisinde kullanılacağını söyledi.

'Eylül'de koranavirüse özgü anti-serumun bulunması hedefleniyor'
24.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:09

TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, aşının genel olarak virüsten koruyucu amaçla kullanıldığını, anti-serumun ise koronavirüse yakalanan kişilerin tedavisinde kullanılacağını söyledi. Aşkaroğlu, "Eylül ayında koronavirüse özgü anti-serumun bulunması hedefleniyor. Fakat uluslararası aşının kabulüyle ilgili kriterleri de baz aldığımızda, aşının bulunması yıl sonunu bulacak gibi duruyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kısa süre önce Ankara'daki Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nü ziyaretinde, koronavirüse karşı yürütülen anti-serum çalışmalarına ilişkin "Anti-serumu hayvanlara vermeye hazırız. Hayvanlar üzerinde çalışmalar başlıyor. Eylül ayına kadar devam edecek" demişti.

'AMAÇ ANTİKOR ELDE EDİP, TEDAVİDE KULLANMAK'Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, söz konusu merkezdeki anti-serum çalışmalarını DHA'ya anlattı. Aşkaroğlu, hastalık etkenlerinin vücuda girdiğinde vücudun antijen denilen antikor üretimine sebebiyet veren etkenler ürettiğini kaydetti. Aşkaroğlu, "Vücudun savunma sistemleri de buna karşı antikorlar üretiyor. Bu antikorlar hastalığı yeniyorsa zaten sorun ortadan kalkıyor; ama bazen bağışıklık sistemi güçlü olmadığı için hastalar hastalığa karşı direnç gösteremiyor ve sonuç ciddi boyutlara taşınabiliyor. Yani sonucu böyle olan özellikle yoğun bakımdaki hastalar için eskiden hastalığı geçirmiş insanlardan kan serumları alınarak, tedavi amaçlı yoğun bakımdaki hastalara kullanıyorlar. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmanın da özelliği aslında bu. Yani insanlar üzerinde yapılan çalışmayı ilk olarak hayvanlar üzerinde yapıp, antikor elde edip, bunu da tedavi amaçlı kullanmak amaçlanıyor" dedi.'SERUMUN İNSANLARA VERİLMESİ HEDEFLENİYOR'Aşkaroğlu, her hasta için hastalığı geçirmiş bir donör bulmak ve oradan bu serumu elde etmenin hem pahalı hem de her zaman mümkün olamayan bir durum olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla bu çalışmada Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, öncelikle bir Covid-19 virüsünü izole ediyor. Bunun genetik haritasını çıkartıyor. Hastalık yapabilme gücünü düşürüyor ve hastalık yapabilme gücü düşürülmüş; ama antikor üretme dolayısıyla antijenik özelliği korunan etkeni tavşanlara ve atlara vererek onlardan antikor elde edilmek isteniyor. Eğer bu cevap alınırsa da bir sonraki aşamada bu antikorların saflaştırılması daha sonra sterilite, zararsızlık gibi unsurları giderildikten sonra insanlara tedavi amacıyla hayvanlardan üretilen bu serumların verilmesi hedefleniyor" diye konuştu.'ANTİ-SERUM EYLÜL'DE'Aşkaroğlu, aşının genel olarak virüsten koruyucu amaçla kullanıldığını, anti-serumun ise koronavirüse yakalanan kişilerin tedavisinde kullanılacağını ifade ederek, "Koronavirüse özgü anti serumun bulunması Eylül ayında hedefleniyor. Prosedür burada biraz daha kısa. Burada enstitü müdürü Cevdet Yaralı ve Sayın Bakanımızın da açıklamaları terapötik amaçlı hiperimmun serum üretiminin belki önümüzdeki Eylül ayında sonuçlanabilecek bir çalışma olduğu yönündeydi. Fakat aşının bulunması uluslararası aşının kabulüyle ilgili kriterleri de baz aldığımızda yıl sonunu bulacak gibi görünüyor" diye konuştu.'TÜRK VETERİNERLER CİDDİ ALT YAPIYA SAHİP'Türkiye'de veteriner hekimler tarafından koronavirüs aşısının bulunacağına dair hiçbir şüphesinin bulunmadığını dile getiren Aşkaroğlu, "Bunlar 120 yıllık enstitüler. Cumhuriyetin başından beri var olan enstitülerimiz. ve şu anda birçok aşıyı, anti-serumları, kitleri üretiyorlar. Yani bilgi birikimi var, teknolojik alt yapıları var. Buna muktedirler. Ama buradaki problem aşının hem uygunluğuyla ilgili test sürecinin uzunluğu hem de bu tip özellikle solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında genetik mutasyonunun çok fazla olması. Halkımız şundan endişe etmesin ki Türk veteriner hekimler gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimine ve alt yapıya sahipler. Türkiye'nin geneline yayılmış 8 bölge veteriner kontrol araştırma enstitüsünün 3'ünde biyogüvenlik güç seviyesindeki laboratuvarlar mevcut ve buralarda çalışılıyor, bu büyük bir şans. Bundan dolayı olumlu bir sonuç alınacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Hazal Kaya Demet Akalın Hande Ataizi
Spor Neymar Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'Eylül'de koranavirüse özgü anti-serumun bulunması hedefleniyor' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 10:09:12. #1.14#
title